In generale, i lavori più stressanti del mondo sono quelli che espongono a un pericolo oggettivo, soprattutto se la minaccia è potenzialmente mortale. Parliamo di rischi che di per sé implicano un alto livello di angoscia.

Si tratta, tuttavia, di una generalizzazione. Un lavoro stressante può infatti non essere legato all’attività in sé, bensì alle condizioni in cui deve essere svolto. Un impiego di ufficio, lontano da ogni pericolo, può racchiudere un alto carico di stress a causa della pressione esercitata dai superiori.

Qualsiasi attività lavorativa richiede una buona cura e protezione di sé da parte dei dipendenti o dei responsabili. La salute viene prima di tutto, poi arriva la produttività.

“Nessuna passione priva la mente così completamente delle sue capacità di agire e ragionare quanto la paura.” -Edmund Burke-

I 10 lavori più stressanti

1. Militare

I militari vanno in guerra o si preparano a essa. Lo scontro armato è una delle condizioni più ansiogene che possano esistere.

Durante un conflitto la vita assume un altro valore, oltre a trattarsi di un contesto in cui si è costantemente sottomessi a stress psicologico per le perdite e i lutti.

I dati rivelano che tra i militari in missione esiste un’elevata percentuale di disturbi psicologici; questi molto spesso perdurano anche dopo la fine del conflitto o dell’esposizione al rischio, come lo disturbo post-traumatico da stress.

2. Vigile del fuoco, i lavori più stressanti

I vigili del fuoco sono spesso esposti a serie minacce. Il loro lavoro si svolge in contesti dove il controllo sulla situazione è scarso e la posta in gioco è alta.

Ogni incendio o disastro ha caratteristiche proprie, rendendo molto elevati i livelli di incertezza. Inoltre, non c’è data per le emergenze, e lo stato di allerta è sempre attivo.

3. Pilota commerciale

Sebbene al giorno d’oggi gli aerei siano mezzi molto sicuri, la buona riuscita di un volo dipende senz’altro dalle capacità del pilota di prestare attenzione a tutte le variabili.

Quello del pilota commerciale è un lavoro che richiede costanti cambi di orari e lunghe assenze da casa. Nella maggior parte dei casi si tratta di un lavoro monotono, per questo soggetto a potenziali livelli di stress non indifferenti.

4.Poliziotto, i lavori più stressanti del mondo

I poliziotti sono coinvolti giornalmente in circostanze che richiedono l’uso di armi o strumenti molto pericolosi. Alla pari dei militari, sono costantemente esposti a situazioni impreviste e incontrollabili, che possono mettere a rischio la vita di più persone.

È un lavoro che espone a un alto livello di incertezza dovuto all’imprevidibilità del nemico pubblico, che pensa e agisce in maniera inaspettata. Non stupisce che quello del poliziotto sia uno dei lavori più stressanti del mondo.

5. Organizzatore di eventi

Gli organizzatori di eventi non rischiano la vita e non sono sottoposti a situazioni di emergenza, ma devono godere di particolari capacità gestionali. Il loro compito è assicurare che un’insieme di azioni per natura diverse e slegate, si fondano in maniera armonica.

D’altra parte, è comune che siano coinvolti nei processi di negoziazione, non sempre limpida, e che debbano agire in modo da soddisfare tutte le parti.

Infine, organizzare gli eventi li espone al giudizio del pubblico. Ecco perché il loro si può definire un lavoro molto stressante.

6. Reporter

Lo stress di un reporter dipende da tre fattori. Innanzitutto l’orario: varia in funzione delle circostanze e delle notizie. Deve essere sempre al passo con quanto succede e sempre reperibile.

In secondo luogo, è soggetto a una costante esposizione a situazioni potenzialmente pericolose e gli è richiesta la capacità di agire alla svelta per poter informare all’istante.

Infine, si tratta di un lavoro che spazia fra argomenti e scenari totalmente diversi: il reporter deve essere in grado di maneggiare una quantità di informazioni impressionante.

7. Medico di pronto soccorso

In un pronto soccorso qualsiasi caso è urgente. I medici di guardia spesso si trovano a dover prendere decisioni complesse in tempo record.

Sono nelle loro mani la salute e la vita di altre persone, e questa responsabilità implica un carico psicologico importante. Come se non bastasse, sono testimoni di dolore e sofferenza, e molte volte non hanno le risorse per gestirlo e superarlo al meglio.

8. Pubbliche relazioni

Nel campo delle pubbliche relazioni, così come della vendita in generale, occorre saper trattare con ogni tipo di persone, educate o meno. In certi momenti è inevitabile consentire all’interlocutore di superare i limiti, per la buona riuscita dell’affare o per salvaguardare l’immagine.

Questa professione richiede una buona dose di tolleranza e molto autocontrollo, capacità messe alla prova di continuo. Durante il corso della giornata entrano in contatto con molte persone, il che li sottopone a una pressione costante.

9. Tassista

Trascorrono la maggior parte della loro giornata in macchina, un ambiente chiuso e a contatto diretto con il pubblico. Affrontano situazioni sempre variabili legate al traffico di una città, contesto di per sé difficile da gestire.

A ciò si aggiungono i passeggeri stressanti, che vogliono arrivare il prima possibile a destinazione o che dimenticano le buone maniere, rendendo il lavoro ancora più complicato. I tassisti sopportano alti livelli di stress.

10. Docente al decimo posto tra i lavori più stressanti

Lavorare con bambini e adolescenti può essere estenuante, soprattutto quando le classi sono numerose o non si hanno a disposizione i mezzi per attirare la loro attenzione o soddisfare la loro curiosità.

Un docente è responsabile del benessere degli allievi e deve quindi mostrarsi attento ad agire e reagire in modo appropriato. Per quanto la docenza possa dare innumerevoli soddisfazioni, può causare anche sensazioni di impotenza o di insicurezza.

I lavori più stressanti del mondo richiedono uno sforzo maggiore in termini di salute o sicurezza sul lavoro. Chi li svolge sa di essere più esposto al rischio di malattie o fatica. Si tratta pertanto di professioni che richiedono un accurato lavoro di cura della propria persona.