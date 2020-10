Obiettivi intelligenti per uno stile di vita sano

Secondo un numero crescente di ricerche, la genetica avrebbe un ruolo limitato sul nostro benessere. Per godere di buona salute, è più importante seguire uno stile di vita sano; fissare obiettivi intelligenti in tal senso ci aiuta a impostarlo al meglio.

Grazie ad alcune sane abitudini, possiamo raggiungere un migliore equilibrio. I punti chiave sono una dieta bilanciata, l’esercizio fisico, una minore esposizione agli agenti inquinanti e realizzare tutte quelle attività che ci aiutano a calmare lo stress e a migliorare la qualità della nostra vita.

La scienza ci dice che, al di là dell’eredità genetica, le decisioni che prendiamo e l’influenza dell’ambiente circostante possono modificare la composizione dell’epigenoma, ovvero l’insieme di molecole che aderiscono alla catena del DNA e che condizionano il benessere.

La ricerca scientifica Lifestyle, not genetics, explains most premature heart disease ha analizzato lo stile di vita di oltre 1000 volontari. Ne è emerso che aspetti come il fumo, la mancanza di attività fisica, il diabete, l’ipertensione e il colesterolo alto sono fattori di rischio decisivi nello sviluppo delle malattie cardiache, molto più che la genetica.

In altre parole, le abitudini sane sono molto importanti. Lo studio citato assicura che lo stile di vita gioca un ruolo cruciale nella possibilità di invecchiare bene. È un fattore che supera di importanza l’eredità genetica ricevuta alla nascita.

In questo senso, è molto utile fissare una serie di obiettivi intelligenti. Gli ambiti principali in cui dobbiamo muoverci sono l’attività fisica e l’alimentazione.

Alimentazione sana

Cominciamo dagli obiettivi intelligenti nell’ambito dell’alimentazione. Come si imposta una dieta sana? Ecco alcune abitudini che possono fare la differenza.

Cibo

Mangiate nel modo corretto: masticate bene, con calma mentre assaporate il cibo.

No alla negatività. È importante restare positivi e, naturalmente, fissare obiettivi realistici per evitare la frustrazione.

Lasciamoci aiutare dalla tecnologia. Alcune applicazioni per cellulare tengono traccia dei cibi che mangiamo. Possono essere d’aiuto per seguire una dieta sana.

Bevande

Evitare gli zuccheri. Se la bevanda è troppo dolce, è da scartare.

Acqua. Viene prima di ogni altra bevanda, soprattutto quelle zuccherine.

Lattina piccola. Non volete rinunciare alle bevande gassate o dolci? Evitate però le confezioni grandi.

Frutta e verdura

L’insalata deve accompagnare tutti i pasti.

I cibi industriali vanno sostituiti da frutta e verdura fresche.

È fondamentale consumare qualche ortaggio a cena.

La frutta sostituisce i dolci (gelato, biscotti, ecc.).

“Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei”. – Anthelme Brillat-Savarin –

Cereali integrali

Meglio il pane integrale piuttosto che il pane bianco.

Comprate riso integrale.

Scegliete sempre prodotti a base di cereali integrali.

Esercizio fisico

Fissate alcuni obiettivi intelligenti anche per l’esercizio fisico. Le seguenti abitudini permettono di mantenere il corpo in uno stato di salute migliore.

Evitare uno stile di vita sedentario

Camminate per almeno dieci minuti ogni mattina.

Accessori come il contapassi forniscono una serie di dati utili, come la distanza percorsa.

Eseguite in piedi alcuni compiti quotidiani per evitare di restare sempre seduti. Per esempio, leggete mentre pedalate sulla cyclette, ecc.

Aumentare l’attività aerobica

Camminate o fate jogging almeno un paio di volte a settimana.

Una breve passeggiata dopo cena può essere di grande aiuto.

Dedicate 30 minuti a settimana al sollevamento pesi.

Ricordate di inserire anche esercizi a corpo libero, come gli squat o i piegamenti sulle braccia.

Rivolgetevi a un personal trainer se avete bisogno di ulteriori indicazioni.

Questi sono alcuni obiettivi intelligenti per uno stile di vita più sano. Ricordate che con questi semplici passi è possibile migliorare di molto la salute del corpo, il benessere generale e l’equilibrio mentale.